Empedoclina muore in ospedale, era positiva al Covid. Familiari presentano denuncia

Ricoverata in ospedale per alcune patologie, era risultata positiva al tampone. Dopo giorni è deceduta. Negativi i tamponi di tutti gli altri familiari, i quali, non ci stanno ed hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Vogliono conoscere la vera causa di morte della loro congiunta, una pensionata settantenne di Porto Empedocle.

“Una nostra concittadina si trovava ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per altri motivi, ed è stata sottoposta al tampone, e ad assisterla era la figlia, anche lei sottoposta al test. Dopo giorni, nel frattempo, le condizioni della signora, si sono aggravate, ed è deceduta – dice il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina -. Dopo la morte a me è arrivato il provvedimento da notificare alla famiglia che era contagiata. Considerato che la figlia che l’assisteva era negativa, i familiari si sono posti il problema, che in realtà, questa situazione nell’eventualità che la paziente avesse contratto il virus, non fosse la causa della morte, tanto più che i congiunti non sono positivi, ma negativi. E’ una situazione complicata”.