Agrigento, montato albero di Natale. Micciché: “Una piccola luce di speranza nel cuore della città”

E’ stato montato e subito illuminato il nuovo albero del Natale 2020, in piazza Marconi, di fronte la stazione ferroviaria di Agrigento.

“Oggi abbiamo acceso una piccola luce di speranza nel cuore della città – dice il sindaco di Agrigento, Franco Micciché -, che in questo momento di crisi diventa un faro di speranza per tutti noi.

Ringrazio la famiglia Bellavia che ha accolto il nostro appello a realizzarlo e dai primi messaggi che ho ricevuto sul telefono e sui social ho visto che è stato molto apprezzato.

Voglio comunque aggiungere che altri alberi di Natale verranno collocati in tutti i quartieri della città perché questo segnale di luce e di speranza deve raggiungere tutti e aggiungo, anticipando qualche dubbio, che non abbandoneremo, anche in questo periodo di feste, gli impegni presi in favore di chi sta vivendo un momento di difficoltà!”, conclude il primo cittadino.