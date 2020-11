Micciché: “Le ipotesi di contagio al San Giovanni di Dio sono ancora da accertare”

“Ieri, nell’apprendere le notizie legate ai contagi all’interno dell’Ospedale San Giovanni di Dio, ho detto che il virus veniva contratto fuori e poi portato dentro da pazienti e sanitari. Stamattina mi è stato chiarito che questa certezza non la può avere nessuno e quindi solo verosimilmente può essere un contagio esterno. Al momento, quindi, si stanno prendendo tutte le precauzioni possibili, ma le ipotesi di contagio sono ancora da accertare”. Lo afferma il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, in seguito alla positività di 16 soggetti tra pazienti, e sanitari, nel mese in corso, al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.