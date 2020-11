Castrofilippo, Comune avvia uno screening gratuito della popolazione

Uno screening della popolazione per verificare quanti effettivamente siano i casi di Covid 19 in paese. E’ quello avviato dall’amministrazione comunale di Castrofilippo guidata dal sindaco Francesco Badalamenti. Il comune a proprie spese ha sottoscritto una convenzione con un laboratorio privato facendo effettuare i test ai cittadini. Il luogo individuato per effettuare gli esami è quello del Centro Anziani di via Nazionale.

Già diversi i castrofilippesi che hanno aderito all’iniziativa. A collaborare con l’amministrazione comunale i volontari delle Giubbe Verdi. Nell’eseguire i tamponi verranno redatte delle liste a cui sarà data precedenza ai seguenti soggetti: familiari di persone positive o che ritengono di essere venute a contatto con positivi. Persone che svolgono attività lavorative a contatto con il pubblico ovvero che espletano mansioni all’interno di comunità alloggio o assistenziali.

Persone che svolgono volontariato, esercenti attività commerciali di prima necessità, soggetti con particolare vulnerabilità . Tutti i cittadini indistintamente potranno comunque aderire alla campagna di screening ma saranno collocati nelle liste secondo questi criteri di precedenza. Per chi sarà sottoposto al test verrà chiesto un contributo di 5 euro come compartecipazione all’intera quota che verrà corrisposta dall’amministrazione comunale. Le modalità di adesione allo screening sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.

“Vogliamo avere contezza- dichiara- il sindaco- di quante persone risultano positive o meno al Coronavirus dopo che a Castrofilippo abbiamo dieci persone attualmente positive”.