“A stu pubblico ministero cu lu tritolo l’amu a fari satari”, sentenza slitta in primavera

Per un impedimento della persona offesa, è stato rinviato al 12 marzo prossimo il processo in corso di svolgimento, dinnanzi al giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, Salvina Finazzo, che vede imputato Fabio Bellanca, 39 anni, di Agrigento, domiciliato a Joppolo Giancaxio, attualmente detenuto per un’altra vicenda giudiziaria, in questo procedimento accusato di minacce gravi, nei confronti del procuratore aggiunto Salvatore Vella, in forza alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nel corso dell’esame dell’ultima udienza Bellanca ha tentato di smentire i fatti, dicendo che stava parlando al telefonino, quando ha pronunciato la frase: “A stu pubblico ministero cu lu tritolo l’amu a fari satari”. Vella si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Daniela Posante. Bellanca è difeso dall’avvocato Daniele Re. Nella prossima udienza, requisitoria, conclusioni e sentenza.