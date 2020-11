Realmonte, Lattuca: “Antenna di contrada Scavuzzo: L’impianto è a norma”

“L’impianto è a norma. I valori sono molto al di sotto della soglia consentita”. E’ il parere espresso dai tecnici dell’Arpa di Agrigento, che hanno effettuato i controlli dovuti, per verificare l’impatto ambientale provocato dall’antenna ubicata in via Aldo Moro di contrada “Scavuzzo”, a Realmonte.

Ulteriori verifiche sono state effettuate negli altri impianti presenti sul tutto il territorio comunale ed all’I.C. “Garibaldi” di Realmonte.

“Sono molto soddisfatta dell’esito dei controlli – dichiara la sindaca Sabrina Lattuca – Confermo che una delle mie priorità oggi ed in futuro, sarà il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Solo così potremo costruire un domani in linea con le bellezze paesaggistiche del nostro territorio”.