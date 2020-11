Licata calcio, intesa club-Comune: nasce una foresteria

Si rafforza l’intesa tra la società Licata calcio e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti. La dirigenza del club gialloblù ha infatti protocollato la documentazione necessaria per la concessione di una importante foresteria. “L’amministrazione – dice il dirigente Danilo Scimonelli – si è impegnata a realizzare il provvedimento di concessione entro 10 giorni”.

In questo modo la società potrebbe ospitare i calciatori in un unico ambiente invece di procedere alla locazione di più immobili. La maggior parte degli atleti che compongono la rosa, infatti, non sono di Licata. “Dal punto di vista logistico – aggiunge Scimonelli – abbiamo 2 ristoranti e un hotel in convenzione per ospitare i nostri selezionati, oltre che diverse collaborazioni con istituti superiori e enti di formazione. Diciamo che ci piace fare le cose per bene a tutti i livelli”.