Cracco e Favino a Licata per un nuovo format televisivo

Grande sorpresa, quest’oggi, per i titolari della pescheria “Fondachello” di Licata. Ad un certo punto, all’interno del locale si sono presentati Carlo Cracco, famoso chef italiano, personaggio televisivo e testimonial per alcuni marchi nonché una una stella Michelin e tre forchette Gambero Rosso e Pier Ferdinando Favino, famoso attore e doppiatore italiano. Al suo attivo Tre David di Donatello, Cinque Nastri d’argento e una Coppa Volpi.

I due stanno girando la Sicilia per le riprese di un nuovo talent che andrà in onda il prossimo anno. I due nei giorni scorsi sono stati a Favignana insieme ai pescatori del luogo per scoprire i segreti della pesca del tonno. Successivamente hanno lasciato l’isola per spostarsi lungo la provincia di Trapani.