Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’amore nato in tv va velocissimo

Anello all’anulare per Clizia Incorvaia. Un dono d’amore, non ci sono dubbi, che ha ricevuto dal fidanzato Paolo Ciavarro. E’ una promessa, posta lei su Instragram; mantenuta le fa eco lui. Un anello di rubini con brillante che ha tutto l’aspetto di un fidanzamento ufficiale e che forse proietterà la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip, verso qualcosa di più. I due appaiono sempre più complici e innamorati. Lei, già mamma di Nina avuta dal musicista Francesco Sarcina, ha recentemente festeggiato 40 anni ma la differenza d’età con Ciavarro, più giovane di 11 anni, sembra proprio non rappresentare alcun problema. Clizia, di origini agrigentine, sembra tra l’altro aver conquistato anche la suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, che l’ha più volte pubblicamente riconosciuta come una compagna giusta per il figlio.