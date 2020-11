Al via un corso di dattilografia on line gestito dalla Job House con delibera di giunta del comune di Comitini

Con la delibera di giunta del comune di Comitini, l’ente di formazione Job House di Agrigento, diretto da Salvatore Vella, potrà dare inizio a dei corsi on line di dattilografia che aumenta di un punto il punteggio Ata. Una gran bella soddisfazione per il giovane ente di formazione che si trova al Viale Cannatello al Villaggio Mosè. Non appena si sono aperte le iscrizioni è stato subito un boom. Per iscriversi c’è ancora tempo e, fino al 15 novembre, il prezzo è di soli 80 euro.