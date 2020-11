Agrigento, rifiuti: da raccolta umido risparmio di 600 mila euro l’anno

Ci sarà presto un forte risparmio nelle spese per il conferimento dei rifiuti umidi ad Agrigento. Nei prossimi giorni, infatti, gli autocompattatori della Ssr non dovranno più andare a depositare i rifiuti a Trapani, ma potranno farlo presso l’impianto della ditta Traina a Cammarata.

E la differenza non è cosa di poco. Intanto non si pagheranno più le spese di trasporto alle ditte visto che quando si conferisce all’interno della stessa provincia non ci sono costi aggiuntivi. Inoltre anche la tariffa di conferimento non sarà più di 175 euro a tonnellata ma di 150 euro a tonnellata.

Si calcola quindi un risparmio di 280mila euro l’anno di trasporto e di 320mila euro l’anno per il conferimento. Un totale quindi di 600 mila euro l’anno in meno per i prossimi 3 anni equivalgono a un risparmio di 1,8 milioni di euro per le casse del comune e quindi dei cittadini.