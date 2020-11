Mafia, il boss campobellese Giuseppe Falsone torna a chiedere revoca del carcere duro

Il capomafia di Cosa Nostra di Agrigento, Giuseppe Falsone, attraverso i suoi legali, gli avvocati Angela Porcello, e Maria Brucale, ha presentato ricorso in Cassazione avverso il decreto Ministeriale di proroga per altri due anni, del regime carcerario previsto dal 41 bis, il cosiddetto carcere duro. Nel luglio scorso era stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma a rigettare il reclamo proposto della difesa. Adesso i difensori hanno presentato ricorso alla Corte Suprema, ritenendo non condivisibili le considerazioni per l’ulteriore prolungamento di detto regime carcerario speciale. L’udienza è fissata per il 7 gennaio dell’anno prossimo. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rilevato che: “Falsone è sempre rappresentante provinciale di Cosa Nostra in provincia di Agrigento, che non è mutato il suo ruolo apicale, avendo soppiantato il Di Gati”; “appartiene ad una famiglia dedita agli illeciti”; “l’associazione e particolarmente operante in provincia di Agrigento come dai provvedimento di fermo emessi”; “il comportamento intramurario del detenuto non è corretto in merito alla corrispondenza per avere curato l’azienda di famiglia agricola e dedita al bestiame, pertanto oggetto di sequestro”; “la compagine criminale arrestata con le due ultime operazioni sono a lui vicini anagraficamente poiché nato nel 1970”.