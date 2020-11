Agrigento, trovato in possesso di crack: arresto convalidato

Il Gip del Tribunale di Agrigento, ha convalidato l’arresto di G.S., il 44enne, di Agrigento trovato in possesso di dosi di crack, pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio. Al termine dell’udienza l’agrigentino è stato rimesso in libertà, e a suo carico applicata la misura della presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.

L’operazione, l’altra sera, mentre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, erano impegnati in un servizio di controllo del centro cittadino. Si è proceduto ad una perquisizione, personale e veicolare del 44enne, nel corso della quale, sono state rinvenute dieci “palline” di crack.

Sequestrata anche una somma in denaro, ritenuta provento dell’attività di smercio della droga. L’agrigentino è stato perciò tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei carabinieri, non sono ancora concluse, e vanno speditamente avanti, finalizzate a risalire al canale di approvvigionamento della droga.