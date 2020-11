Porto Empedocle, terminata la quarantena gruppo di tunisini lasciato libero

Hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria e sono stati sbarcati dalla nave quarantena “Rhapsody”, al porto di Porto Empedocle. Complessivamente 31 tunisini, sbarcati l’ottobre scorso sull’isola di Lampedusa.

I migranti, a cui è stato consegnato un foglio di via dal territorio italiano nell’arco di cinque giorni, poco più tardi, sono stati notati da diversi automobilisti in transito, tra il ponte Morandi e la strada per “Fondacazzo” in direzione di Agrigento.

Tutti quanti hanno raggiunto il centro della la città, verosimilmente, alla ricerca di un pullman o un treno per raggiungere altre destinazioni del Nord Italia, e l’Estero.