Canicattì, sospese attività didattiche in presenza nelle scuole private e paritarie

Sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole private, e paritarie presenti sul territorio comunale di Canicattì, fino al 13 novembre prossimo. Lo ha deciso il sindaco Ettore Di Ventura. L’ordinanza riguarda sia le scuole primarie, che quelle dell’infanzia e asili nido ed è motivata dall’aumento dei casi accertati, tanti dei quali riscontrabili proprio nei contesti scolastici.

“E’ necessario attuare tutte le iniziative necessarie in questa fase così delicata per la nostra Comunità. Ricordo ancora una volta di uscire da casa SOLO per necessità, di evitare gli assembramenti e di usare correttamente le mascherine”, afferma il primo cittadino.