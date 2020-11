Canicattì, 5 nuovi casi di Covid. Gli attuali positivi sono 92

Non passa giorno, senza che non si registrino, a Canicattì, casi di positività al Coronavirus. L’Asp di Agrigento, ha comunicato la positività al Covid-19 di altri cinque persone residenti nel grosso centro dell’Agrigentino.

“Fortunatamente si tratta di soggetti che si trovano in isolamento presso il loro domicilio, in quanto presentano lievi sintomi. A loro il mio personale augurio per una pronta guarigione”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.

Sale a 92 il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid-19.