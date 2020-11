Agrigento, furgone finisce contro Volante impegnata controlli Covid: feriti due poliziotti

Supera i veicoli fermi in coda sulla strada statale 189, nei pressi del bivio per Fontanelle, verosimilmente, per sfuggire ai controlli anti-Covid della polizia di Stato. Il conducente di un furgone è finito contro una Volante della Questura di Agrigento.

Due agenti sono rimasti feriti, e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il conducente del furgone che trasportava pesce, è stato identificato e fermato assieme ad un altra persona a bordo del mezzo pesante. Sono in corso indagini.