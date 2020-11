Ribera, due giovani trovati senza vita all’interno delle proprie abitazioni

Mistero sulla morte di due giovani, di 38 e 21 anni, trovati cadaveri all’interno delle rispettive abitazioni, nell’abitato di Ribera. Il primo decesso durante le ore notturne, tra e sabato e domenica, il cuore dell’altro ragazzo, invece, si è fermato lunedì mattina. Entrambi deceduti per cause ancora da accertare.

In entrambi i casi sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, che ha constatato gli avvenuti decessi, e i carabinieri della Tenenza di Ribera, i quali, hanno avviato le indagini.

Sui due corpi, da un primo esame, del medico legale non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Al momento i due fatti non sembrano collegati tra loro. Anche se in mancanza di certezze non viene esclusa alcuna ipotesi. Si segue la pista dell’improvviso malore, ma si valutano anche altre piste investigative. Una su tutte l’overdose.

Le autopsie, già disposte dalla Procura, forniranno le prime risposte.