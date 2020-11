Chiusa al traffico la strada provinciale 17B Raffadali – Siculiana

Disposta la chiusura al traffico veicolare della Sp 17- B Raffadali – Siculiana dal km 4+000 al Km 6+500 a partire da oggi e fino a cessato bisogno. I tratti interessati sono forniti di segnaletica per individuare i percorsi alternativi. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal responsabile del Settore Infrastrutture Stradali a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria in atto lungo il tracciato per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e la sua messa in sicurezza.

Il percorso alternativo individuato durante l’esecuzione dei lavori prevede l’utilizzo della Sp 29 Raffadali – Cattolica Eraclea per il traffico proveniente dal centro abitato di Raffadali verso Siculiana.

Per il traffico proveniente da Siculiana verso Raffadali il percorso alternativo individuato prevede l’utilizzo della Sp 17 b fino all’innesto sulla Sp 29 Raffadali – Cattolica Eraclea.

Si tratta dei lavori in corso d’opera per riconsegnare la Sp 17-B ad una transitabilità ottimale. Negli ultimi anni la Sp 17-B è stata interessata da fenomeni franosi di particolare rilevanza ed a causa dell’aggravarsi di questi fenomeni, in passato, è stato necessario disporre la chiusura al transito veicolare pesante.

La Sp 17-B attraversa i territori di Agrigento, Raffadali e Siculiana ed è la principale via di collegamento diretto tra i comuni di Raffadali e Siculiana con la Ss 115 e il mare. I lavori sono eseguiti dall’Impresa Demetra Lavori s.r.l. di Vallelunga Pratameno (CL).