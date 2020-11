Agrigento, Aragona e Sciacca: nuovi casi di Covid: chiuse diverse scuole

Aumenta il numero delle scuole chiuse per Covid-19 ad Agrigento, e in comuni della provincia. Notizia di questa mattina di un contagio alla scuola “Garibaldi” di Agrigento che, precauzionalmente, è rimasta chiusa.

In provincia chiuse anche la scuola “Vittorio Emanuele Orlando” di via Petrusella, e il plesso “Fontes Episcopi” di via Falcone ad Aragona.