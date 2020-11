Un morto e nuova ondata di contagi Covid in provincia di Agrigento

Non ce l’ha fatta il suocero del sindaco di Menfi Marilena Mauceri. Venerdì il primo cittadino, nel corso di una diretta sui social, aveva affermato: “Io, mio marito e mio figlio ci siamo sottoposti ai tamponi, e i risultati sono negativi. Lo stesso non posso dire per i miei suoceri. Mia suocera è in quarantena obbligatoria domiciliare, mentre mio suocero per delle complicanze, si trova ricoverato in una struttura ospedaliera”. Adesso la tragedia con la morte del novantenne. Gli attuali positivi a Menfi sono 10.

Tanti nuovi tamponi positivi, nelle ultime ore, in provincia di Agrigento. Due ragazzini di 11 e 12 anni, che frequentano l’istituto comprensivo di Santa Margherita Belice sono risultati positivi al Covid-19. I due alunni erano già in isolamento. Fanno parte di due nuclei familiari diversi.

E dopo Canicattì, Grotte, Camastra e Sant’Angelo Muxaro, anche il primo cittadino del comune belicino, Franco Valenti, verosimilmente, firmerà un’ordinanza di sospensione dell’attivista scolastica in presenza, per procedere ad una sanificazione straordinaria delle scuole.

Registrati altri 3 casi positivi a Casteltermini, dove gli attuali contagiati sono 8. I 3 nuovi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare. Altri 3 nuovi positivi a Sambuca di Sicilia, da oggi non più “zona rossa”. Sono tutti familiari di soggetti già positivi, e in quarantena da giorni. E due nuovi casi a Caltabellotta, dove il totale degli attuali positivi sale a otto.

Un nuovo caso di positività ad Aragona. E un altro a Comitini, dove la persona contagiata è già in quarantena da giorni, ed è in buone condizioni di salute. Appartiene allo stesso nucleo familiare di due soggetti già risultati positivi.

Anche a Ravanusa un altro caso. Gli attuali positivi a Ravanusa sono arrivati a 25. E un nuovo tampone positivo nella vicina Campobello di Licata.