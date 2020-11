Superbonus 110%: si inaugura lunedì 9 novembre, ad Agrigento, uno dei primi cantieri italiani

Si trova a Monserrato, in Piazza Pantelleria, uno dei primi cantieri italiani interamente finanziati dal superbonus 110%.

Un immobile condominiale, costruito negli anni ‘80, che da tempo necessita di manutenzioni e che adesso, grazie al “Decreto Rilancio”, beneficerà – in maniera gratuita – di lavori di efficientamento energetico che, oltre riqualificare i prospetti condominiali, comprendono la sostituzione degli infissi, delle porte d’ingresso, delle caldaie e la messa in opera ex novo dell’impianto fotovoltaico e solare termico, ecc.

L’amministratore del condominio, dott. Salvatore Cultrera, presidente dell’ANACI provinciale, è stato uno dei primi, nella nostra città, a proporre ai condomini l’adesione allo strumento della cessione del credito fiscale.

“Il condominio aveva, con difficoltà, avviato l’iter amministrativo per procedere a semplici e costosi lavori di semplice ripristino di parti strutturali ammalorate, – dichiara il dott. Cultrera – ma grazie al lavoro dello staff IGPgroup, e del nostro – main partner – Duferco Energia S.p.A., utilizzando questo fondamentale strumento che consentirà, non solo di rinnovare il patrimonio immobiliare delle nostra città, ma anche di dare una grande spinta all’economia dell’intera nazione, è stato possibile appaltare quasi €600 mila di lavori, senza alcun costo per i miei assistiti.”

“Da alcuni anni, unitamente all’arch. Ignazio Infantino e l’ing. Settimo Puglisi, dichiara il progettista e direttore dei lavori – arch. Giuseppe Grimaldi, ho offerto assistenza ai clienti che, dovendo efficientare o adeguare sismicamente i propri immobili, desideravano usufruire dei benefici fiscali derivanti, dagli interventi edilizi. Dal 2017, con i c.d. “Eco Bonus” e “Sisma Bonus”, abbiamo indirizzato la variegata clientela, verso questi cospicui incentivi fiscali. Per tali ragioni, non ci siamo fatti trovare impreparati dopo l’annuncio dell’”incentivo shock” del 110% tanto che oggi, tra i primi in Italia inauguriamo il primo di, lo speriamo, una lunga serie di cantieri, totalmente finanziati dall’incentivo fiscale.”

All’inaugurazione sarà presente anche Giuseppe Pizzo, in rappresentanza della Duferco Energia S.p.A. che, attraverso l’assorbimento del credito fiscale, con il cosiddetto “sconto in fattura” finanzierà al 100% l’intero importo dei lavori.

“Il nostro gruppo imprenditoriale – dichiara – ha sempre creduto nel progetto dell’efficientamento energetico ed è sempre vicino alle esigenze dei propri clienti, amministratori condominiali.

Abbiamo creduto nel progetto creato con professionalità dallo studio IGPgroup e presentatoci dall’arch Grimaldi insieme al dott. Cultrera, amministratore del condominio oggetto dell’intervento.

Questo primo cantiere superbonus 110 ad Agrigento, aggiunge, è stato totalmente finanziato dalla Duferco Energia SpA. che con la città, ha un particolare legame, grazie ad un gruppo di giovani e bravi amministratori condominiali, rappresentati in questo caso, dal Presidente Provinciale Anaci, dott. Salvatore Cultrera.