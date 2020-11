Coronavirus in Sicilia, bollettino di sabato 7 novembre: 1.363 nuovi casi e 35 decessi

La curva epidemiologica continua a salire e fa paura. Accertati 1.363 nuovi positivi, nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 8.431 tamponi processati, e si sono anche 35 morti. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi sabato 7 novembre.

I nuovi casi così distribuiti per provincia: 459 a Palermo, 406 a Catania, 73 a Ragusa, 73 a Messina, 103 a Trapani, 116 a Siracusa, 15 a Agrigento, 53 a Caltanissetta e 1 a Enna.

Gli attuali positivi sono 20.737, di cui 1.161 ricoverati in ospedale con sintomi, 169 in terapia intensiva, e 19.407 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia registrati 30.188 casi; guariti 8.788, mentre i decessi salgono a 663.