Canicattì, due morti per Covid e sei nuovi casi. Chiesto screening di massa nelle scuole

Due morti e sei nuovi casi. Giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid-19 a Canicattì. Nelle ultime 24 ore, si registrano due decessi. Si tratta di una signora ospite di una casa di cura per anziani, da giorni ricoverata in una struttura sanitaria, e un sessantenne, ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E sono stati comunicati dall’Asp di Agrigento altri 6 tamponi positivi. A Canicattì gli attuali positivi sono 78.

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, raccogliendo i timori provenienti dalle famiglie e dal personale scolastico, ha inviato una accorata nota all’Assessorato alla salute della regione siciliana dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe), all’Asp di Agrigento, all’Ufficio scolastico regionale, al Dipartimento

Protezione civile della Regione Sicilia e al Prefetto di Agrigento, chiedendo la tempestiva attivazione di uno screening di massa per appurare la reale situazione soprattutto nelle scuole, a partire dal I ciclo.

Infatti, i diversi focolai individuati, soprattutto all’interno di istituti scolastici, lasciano presagire un ulteriore incremento dei già allarmanti dati.

“La comunità è comprensibilmente presa dal panico e, nonostante i continui aggiornamenti sulla situazione sanitaria in Città e le varie rassicurazioni, chiede a gran voce ulteriori provvedimenti che possano essere utili a rallentare questa ondata di contagi”, dice il primo cittadino di Canicattì.

Il sindaco, inoltre, rivolgendosi alle Autorità Regionali, chiede di effettuare una valutazione congiunta per l’attivazione di ulteriori misure restrittive nell’ambito del territorio comunale dal momento che, come risaputo, la città di Canicattì è importante centro nevralgico di scambi e spostamenti per tutto l’hinterland.