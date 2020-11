A Licata sono già 73 i positivi al Covid 19. Sindaco: “Uscite solo se è indispensabile, restate a casa”

A Licata sono già 73 i positivi al Covid 19, con un elevato numero di bambini e studenti. Dal sindaco Pino Galanti arriva un accorato appello alle famiglie ed ai giovani: “Uscite solo se è indispensabile, restate a casa”.

“Nella nostra città il numero dei positivi al Covid 19 continua ad aumentare. Secondo il dato comunicato dall’Asp di Agrigento, stasera sono ben 73 le persone contagiate tra i quali molti bambini e giovanissimi studenti. Rivolgo un appello accorato alle famiglie: convincete i vostri figli a restare a casa, è indispensabile per tutelare la salute di tutti, ma anche l’economia della nostra città. Scongiuriamo il rischio di diventare “zona rossa”, visto che le conseguenze sarebbero gravissime. Non uscite per andare a spasso o a comprare le sigarette, uscite di casa solo se è strettamente necessario”.

“Lunedì mattina chiederemo un confronto con i rappresentanti delle forze dell’ordine per potenziare i controlli sul territorio, che mi risulta siano già in atto e serrati, proprio nel tentativo di limitare al minimo gli spostamenti. Lo ribadisco: bisogna uscire di casa esclusivamente per ragioni di estrema necessità”.