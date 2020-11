Coronavirus in Sicilia, giornata “nera”: accertati 1.423 nuovi casi e 34 decessi

Nelle ultime 24 ore, accertati 1.423 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 9.525 tamponi processati. Da registrare anche 34 morti. Si legge nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, venerdì 6 novembre.

I nuovi casi nell’Isola sono così distribuiti: 321 a Palermo, 292 a Catania, 292 a Ragusa, 157 a Messina, 121 a Trapani, 91 a Siracusa, 62 ad Agrigento, 47 a Caltanissetta, 40 a Enna.

Gli attuali positivi salgono a 19.513, di cui 1.316 ricoverati in ospedale con sintomi, 159 in terapia intensiva, e 18.197 in isolamento domiciliare. Complessivamente dall’inizio della pande mia i casi in Sicilia sono 28.825; i guariti 8.684, mentre i decessi salgono a 628.