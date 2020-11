E’ stato trovato in giro a Canicattì, nonostante avesse in atto un provvedimento, che faceva divieto all’uomo, per la durata di tre anni, di far ritorno nel grosso dell’Agrigentino.

Un 22enne di Castrofilippo, sottoposto ad “avviso orale” del Questore, è stato fermato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, e denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio.