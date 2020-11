Coronavirus, muore anziana a Licata. Alunni con il virus, chiuse 2 scuole. Sette casi a Palma. “Non fate uscire i figli”

E’ deceduta una pensionata di 95 anni, della provincia di Enna, ricoverata nel reparto Covid dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. L’anziana considerata anche l’età molto avanzata, aveva una serie di patologie, mentre malgrado fosse risultata positiva, non era grave. Era uno dei quattro pazienti, accolti nel reparto Covid del presidio ospedaliero licatese, appositamente allestito nelle scorse settimane.

Il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha disposto la chiusura, da domani 5 novembre e fino a lunedì 9 incluso, dell’istituto comprensivo statale “San Giovanni Bosco”, dopo la comunicazione di diversi alunni positivi al tampone rapido all’interno di una classe. I positivi sono 9 alunni e un docente. Ventiquattro gli attuali positivi a Naro, 38 in quarantena, e 2 guariti.

Altra scuola chiusa a Casteltermini, dove sono risultati positivi al Covid-19 due studenti della scuola media “Niccolò Cacciatore”. Fanno parte dello stesso nucleo familiare e, come gli altri tre soggetti risultati positivi, sono già stati posti in isolamento fiduciario. L’Asp di Agrigento ha provveduto a tracciare i loro contatti. Il sindaco Gioacchino Nicastro ha disposto la chiusura del plesso Niccolò Cacciatore dal 5 al 15 novembre.

Sette nuovi casi positivi a Palma di Montechiaro. Da segnalare anche una persona guarita. Il sindaco Stefano Castellino: “faccio appello ai genitori: non fate uscire i figli nel tempo libero, teneteli a casa”.

Altri 3 tamponi positivi a Ribera. Tutti i soggetti interessati si trovano in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Gli attuali soggetti positivi a Ribera sono 29.

Altri due casi a Campobello di Licata. Sono in isolamento da diversi giorni. Registrata una guarigione. Gli attuali positivi a Campobello di Licata sono 11.

Accertati due nuovi contagi al Covid19 anche a Ravanusa. E ci sono due persone guarite. Complessivamente a Ravanusa 19 attuali positivi. Quasi tutti sono in buone condizioni, e qualcuno presenta sintomi lievi. Uno solo si trova ricoverato all’ospedale di Agrigento.

C’è un positivo al Covid-19 a Grotte. Si tratta di un 23enne che ha dei sintomi, e si trova in isolamento. A Grotte i soggetti positivi sono 6, i guariti 8.