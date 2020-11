Comune di Agrigento, installata rampa disabili. “Momento davvero emozionante”

“Non sono uno che si emoziona facilmente, ma quando questa mattina ho assistito all’installazione della rampa per l’accesso al secondo piano del Comune, devo ammettere che è stato davvero emozionante. Basta davvero poco per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, dei nostri anziani, delle le mamme con i passeggini, o semplicemente di un cittadino con una lussazione o una frattura che limita la deambulazione…” Questo il commento reso a caldo dall’assessore Gianni Tuttolomondo quando ha visto istallato lo scivolo al secondo piano del palazzo di Città.

“Certo – ha concluso – quello di stamattina è un piccolissimo passo, ma è un passo importantissimo: un segnale che la nostra amministrazione, io in primis, dice basta al silenzio sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. A piccoli passi con Miccichè verso un grande futuro”.