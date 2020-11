Serie D calcio, un super Cannavò trascina il Licata

Licata-Dattilo 4-1

LICATA (4-3-2-1): Di Carlo; Mazzamuto, Maltese (77′ Cappello), Guarino, Brunetti; Treppiedi (82′ Camacho), Civilleri, Frisenna (82′ Santapaola); Rossitto (65′ La Spada), Catalano (75′ Napolitano); Cannavò. A disp.: Moschella, Battimili, Greco, Camacho, La Spada, Cappello, Napolitano, Santapaola, Di Grazia. All. Campanella.

DATTILO (4-3-2-1): Giappone; Benivegna (72′ Girgenti), Nigro, Fragapane, Rallo (60′ Doda); Cicala (55′ Provenzano), Sekkoum, Lupo (46′ Manfrè); Terranova (58′ Bonfiglio), Palermo; Testa. A disp.: Grimaudo, Provenzano, Girgenti, Doda, Bonfiglio, Pace, Said, Mory, Manfrè. All. Chianetta.

ARBITRO: Campagni di Firenze (Salvi-Gibin).

Reti: 36′ rig., 70′ rig., 94′ Cannavò, 53′ Rossitto, 91′ Bonfiglio.