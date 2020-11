La nave quarantena “Gnv Allegra” è arrivata al porto di Porto Empedocle, e sbarcato 70 tunisini, che hanno concluso la sorveglianza sanitaria Covid.

A bordo di alcuni pullman trasferiti in altri centri di accoglienza della Penisola.

Da parte della cittadinanza c’è una certa preoccupazione, non solo dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto per l’allarme terrorismo, dopo i gravi fatti accaduti in Francia.