Coronavirus in Sicilia, 1.024 nuovi casi (8 in provincia di Agrigento) e 18 decessi

Sono oltre mille i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Sicilia. Precisamente, nelle ultime 24 ore, accertati 1.024 casi, a fronte di altri 8.034 tamponi processati. Ci sono anche altre 18 vittime. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, lunedì 2 novembre.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: 209 a Palermo, 258 a Catania, 92 a Messina, 249 a Ragusa, 15 a Trapani, 174 a Siracusa, 8 ad Agrigento, e 19 a Caltanissetta.

Gli attuali positivi in Sicilia salgono a 16.064, di questi 1.167 sono i ricoverati (1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva), e 14.897 in isolamento domiciliare. I casi di Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 23.877; i guariti 7.277; mentre i decessi salgono a 536.