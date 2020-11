Commercianti in piazza a Sciacca e Favara per dire No al Dpcm del Governo

Circa cento persone si sono dati appuntamento in piazza Scandaliato, e con lo slogon “No al nuovo Dpcm, per l’Italia, per il lavoro, per la libertà”, hanno preso parte ad una manifestazione di protesta per dire “No” all’ultimo decreto del Governo nazionale. Presenti commercianti, ristoratori, l’associazione Alsi (lavoratori stagionali), titolari di palestre, di pub e bar. La protesta si è svolta pacificamente e nel rispetto delle regole anti Covid. Il gran numero carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza. Diversi gli interventi da parte degli organizzatori.

E altre cento persone si sono ritrovate sotto il Municipio di Favara per una civile protesta, e manifestare il loro disagio contro il Dpcm. C’è tanta preoccupazione da parte dei commercianti e titolari e gestori di attività lavorative.