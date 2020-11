Agrigento, due giorni di proteste: commercianti scendono in piazza contro Dpcm

Non una, ma sono due, le manifestazioni di protesta in programma contro il Dpcm del Governo. La prima lunedì 2 novembre alle ore 17 in piazza Cavour, al Viale della Vittoria, con la partecipazione di esercenti del settore del gioco e scommesse, sale Bingo, ristorazione, pizzerie, pub, ambulanti, settore fieristico.

La seconda organizzata dal movimento “Italia Si Desti”, un vero e proprio sit-in, si terrà giovedì 5 novembre, nell’area a ridosso la Prefettura di Agrigento. Quel giorno sarà presentato un documento unitario di commercianti, imprenditori, titolari di pasticcerie, ristorazione, ad ancora artigiani, gestori di palestre, pub, e soggetti impegnati nel mondo del teatro. Ha assicurato la presenza anche una rappresentanza degli artisti agrigentini.

“Faremo valere le ragioni del proseguo al diritto al lavoro, contro provvedimenti severi, che indirettamente stanno causando la cessazione delle attività. Noi non vogliamo assistenzialismo, vogliamo continuare a produrre”, dice Sabrina Turano, una delle organizzatrici della manifestazione.