In Sicilia, la birra è la bevanda più socializzante

Regina dei consumi e della socialita’. In Sicilia, la birra conquista un duplice podio: per 6 siciliani su 10 e’ la bevanda piu’ socializzante, anche al di sopra del caffe’ e del vino; per 7 siciliani su 10 (il 69% circa) la birra e’ stata anche la bevanda piu’ consumata negli ultimi mesi, seconda solo ad acqua e caffe’. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata da Birra Messina all’Istituto di Ricerca Piepoli (dal titolo: “Birra e socialita’ in Sicilia: specchio dei tempi che cambiano”), da cui si evince lo straordinario rapporto dei Siciliani con la birra. I dati di consumo settimanale di birra degli ultimi mesi – a pasto e di tipo responsabile – sfatano un luogo comune: la Sicilia, con una quota del 76% – che gia’ supera la media nazionale pari al 68% – supera anche il Nord-est, zona di cultura birraria per eccellenza, che si attesta “solo” al 73%. La Sicilia dunque e’ terra di amanti della birra, lo dimostrano i consumi che, oramai, superano anche quelli di certe aree del Nord d’Italia con una forte tradizione brassicola. Interessante anche il crescente interesse per le birre speciali: “il lancio di Birra Messina a livello nazionale – e’ stato sottolineato nel corso di un incontro in streaming con la stampa – ha rappresentato una rivincita e una sfida che, insieme alla nascita di Birra Messina Cristalli di Sale, dalla forte identita’ locale, ha voluto rappresentare un omaggio a un territorio dove la birra e’ di casa, sinonimo anche di quella tradizione e radice mediterranea da cui trae origine”.. La ricerca ha indagato anche quali sono le occasioni di consumo, la percezione e il vissuto della birra. In Sicilia, i consumi sono avvenuti principalmente tra le mura domestiche (77%), ma anche quelli fuori casa hanno retto il colpo, attestandosi al 59%, di cui il 51% in pizzeria, il 34% al ristorante, il 33% al pub, il 22% al bar e il 14% in altri locali.