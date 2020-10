Covid. Lupo all’amministrazione di Favara: “Scelte strategiche, e di prevenzione per combattere la pandemia”

“L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova tutti i nostri concittadini, ma alcuni più di altri: gli anziani soli e spesso non autosufficienti, le persone con disabilità, i minori in difficoltà, le persone senza fissa dimora e tutti i soggetti maggiormente fragili. Parliamo di moltissimi nostri concittadini e concittadine che rappresentano le fasce di popolazione più vulnerabili e che, a causa della pande-mia, rischiano di imboccare un processo di ulteriore, inesorabile emarginazione socio-economica e socio sanitaria”. A parlare è l’ex presidente del Consiglio comunale Salvatore Lupo, rivolgendosi all’amministrazione comunale di Favara, dopo il boom di casi accertati di Covid in questa seconda ondata di contagi.

“Consapevole di questo, invito l’amministrazione, attivando i propri uffici a compiere una scelta strategica, monitorando, e affrontando con un approccio di prevenzione, e contenimento, la pandemia. Ci vuole un atto di coraggio nell’investire davvero nelle persone, attraverso un importante rafforzamento della rete dei servizi sociali territoriali, che risultano ancora troppo disomogenei e non adeguatamente strutturati sul territorio facendosi supportare dal mondo dell’associazioni, operandi nel territorio, attraverso la somministrazione di test sierologici. Io amo la mia Favara e per questo propongo di integrare subito delle unità speciali di continuità assistenziale”.