Covid, Castellino: “Cruciale riuscire a tracciare in modo rapido gli infetti e i loro possibili contatti”

“L’organizzazione di volontariato Amomi ha come sua missione l’impegno di favorire l’inclusione sociale e valorizzare il loro ruolo nella società. Con l’aumento dei casi e l’arrivo della seconda ondata della pandemia da Covid-19, diventa sempre più cruciale riuscire a tracciare in modo rapido gli infetti e i loro possibili contatti e interrompere così la catena di trasmissione del virus”. A parlare è il presidente dell’associazione Amomi Ferdinando Castellino.

“La nostra proposta e rivolta alle istituzioni pubbliche locali, affinché possono avvalersi del mondo associazionistico attraverso tamponi rapidi al sierologico con pungidito i test rapidi sono sempre più utilizzati per capire se siamo entrati in contatto con persone risultate positive, e così per supportare le aziende nella delicata fase di gestione e della riapertura delle attività, specificatamente in merito allo screening nei confronti dei propri dipendenti rimaniamo sempre disponibili alla collaborazione e al mutuo confronto”.