Covid, scuole chiuse a Licata e Castrofilippo. A Canicattì riapre l’istituto De Amicis

Il sindaco di Licata Galanti su proposta della competente autorità sanitaria, ha dato disposizione di predisporre un’ordinanza contingibile e urgente di sospensione temporanea delle attività didattiche in tre scuole, nelle quali sono stati riscontrati casi di positività di un operatore e di due alunni. Le scuole interessate sono “Marconi”, “Quasimodo” e “Dino Liotta”. Tutti e tre i plessi appartengono all’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”. In detti plessi scolastici, le lezioni sono sospese, fino a nuova comunicazione.

Trovato positivo al Covid 19 un alunno della media di Castrofilippo. Il sindaco Francesco Badalamenti ha disposto la chiusura di tutte le scuole sino al 2 novembre. La decisione è stata adottata dal sindaco Francesco Badalamenti, dopo che il dirigente della media “Paolo Balsamo” ha segnalato la positività al Covid 19 di un ragazzo. Tutti gli studenti, i docenti ed il personale della “Balsamo” nelle prossime ore saranno sottoposti dell’Asp di Agrigento a tampone per accertare se vi siano all’interno dell’istituto altri casi di infezione. Il sindaco, dopo avere ricevuto la comunicazione ha optato per la chiusura anche della scuola materna ed elementare, affinché negli istituti scolastici di Castrofilippo, vengano effettuati interventi di sanificazione, igienizzazione, disinfezione e pulizia straordinaria. Il ragazzino trovato positivo al Coronavirus è collegato ad un altro caso, che si è registrato nel comune agrigentino nei giorni scorsi. Adesso si trova in isolamento domiciliare.

A Canicattì visto l’esito negativo dei tamponi eseguiti su alunni e docenti del plesso “De Amicis” e che il Comune ha già provveduto alla sanificazione di tutti i locali, il sindaco Ettore Di Ventura, con propria ordinanza ha ordinato la riapertura da domani 29 ottobre 2020 e la conseguente ripresa delle normali attività scolastiche e didattiche.