Coronavirus, altri 9 casi a Canicattì. “Situazione molto seria”

Altri 9 cittadini di Canicattì sono risultati positivi al Covid-19. La maggior parte dei nuovi casi riguardano soggetti, che nulla hanno a che vedere con il settore scolastico.

“Ci aspettavamo questo incremento anche alla luce delle indagini epidemiologiche condotte in questi giorni in conseguenza della chiusura del plesso Gangitano. A questo punto ritengo che la situazione è diventata molta seria e non va sottovalutata.

Non possiamo più permetterci di tenere un comportamento menefreghista e irresponsabile. Tutti abbiamo il dovere di osservare e fare osservare ogni precauzione necessaria a tutelare la nostra salute.

Non è più il momento di scherzare, dimostriamo di essere una comunità che rispetta le regole per la salvaguardia del nostro bene primario che è la nostra Salute!”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

A Canicattì sono 27 le persone attualmente infettate dal virus.