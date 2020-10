Coronavirus, 2 positivi a Caltabellotta e 1 a Sant’Angelo

A Caltabellotta tamponi positivi al Covid per due persone. A comunicare la positività di due persone è il sindaco Calogero Cattano. Ha avuto la notifica dell’Asp di Agrigento. Subito attivate le procedure previste. I due contagiati sono già sottoposti ad isolamento. E si è proceduto a fare il tracciamento dei contatti diretti, informando gli interessati dell’obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni.

L’Asp di Agrigento ha notificato il quarto caso di positività da Covid a Sant’Angelo Muxaro. Il soggetto già in isolamento da giorni, poiché “contatto stretto” dei casi precedenti. Presenta lievi sintomi tipici del virus.

“Continua, incessantemente, in sinergia Con l’Asp, il lavoro di monitoraggio per cercare di mantenere sotto controllo l’epidemia nel nostro paese. Vi chiedo, ancora una volta, di attenervi esclusivamente alle notizie che verranno puntualmente diramate dai nostri canali ufficiali. Possiamo superare questo triste periodo, solo se Tutti continuiamo ad osservare il distanziamento sociale e ad utilizzare sempre la mascherina”, dice il sindaco Angelo Tirrito.