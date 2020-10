Basket, la Fortitudo Agrigento affronta la Green Palermo

La Fortitudo Agrigento domani – giovedì 29 ottobre alle 20 e 30 – affronterà la Green Basket Palermo. La partita, che si giocherà a porte chiuse, è valida per la terza giornata di SuperCoppa Lnp. Ecco, ad un giorno dal match, le parole di coach Catalani.

“Giochiamo la nostra ultima gara del girone contro Palermo, in una sfida molto interessante, che metterà in palio passaggio del turno. Palermo ha dimostrato fin qui di essere una formazione solida e già ben affiatata; hanno giocatori di grande atletismo e fisicità, che sfruttano per riempire l’area e tiratori di talento. Noi dovremo essere bravi a continuare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso, passandoci la palla, giocando insieme e tirando con grande fiducia. Mi aspetto di proseguire quanto di buono abbiamo fatto fin qui”.