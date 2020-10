Licata, si ribalta autovettura: ferite madre e figlia

Ha fatto temere il peggio l’incidente stradale avvenuto in via Gela, a Licata, dove un’auto con due donne a borso, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata. Le due, madre e figlia, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda.

Sono rimaste intrappolate nell’abitacolo dell’utilitaria, e aiutate ad uscire dai passanti. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Le due donne, nonostante alcuni traumi, hanno rifiutato di essere trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, e sono state medicate direttamente sul posto dal personale medico del 118. Gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi.