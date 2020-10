Musumeci sul Covid-19: “In Sicilia dobbiamo prepararci al peggio”

“Anche in Sicilia dobbiamo prepararci al peggio. Servono sempre più posti letto per i positivi bisognosi di cure e sempre più posti di terapia intensiva per chi è in grave difficoltà”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Ma, assieme ai posti letto – prosegue – servono i sanitari specialisti: dobbiamo far bastare quelli di cui già disponiamo, c’è carenza di queste figure professionali. Ogni ospedale deve, dunque, cedere qualcosa per dare precedenza assoluta ai malati di Covid”.