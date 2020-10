Coronavirus, tre nuovi casi ad Agrigento. Sei a Porto Empedocle, Sciacca e Raffadali

Aumentano ancora i casi di persone di Agrigento contagiati dal Covid-19. Salgono purtroppo a 29 le persone risultate positive al tampone e che sono in quarantena nelle loro abitazioni. Tre in più rispetto a ieri. Resta ancora l’unico ricoverato in ospedale l’uomo in cura all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Intanto continua la sanificazione della città. Questa notte l’intervento viene rivolto alle vie del centro e in particolare alla zona della movida. Si interverrà quindi a Porta di Ponte, via Atenea, via Pirandello, piazza Vittorio Emanuele, piazza Marconi, piazza Pirandello e al viale della Vittoria.