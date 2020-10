Coronavirus in Sicilia, accertati 568 nuovi casi (35 in provincia di Agrigento) e 11 decessi

Accertati altri 568 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.976 tamponi processati. Ci sono anche 11 decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, e aggiornato alle ore 15 di oggi, lunedì 26 ottobre.

Questa la distribuzione dei nuovi casi a livello provinciale: 220 a Palermo, 121 a Catania, 89 a Messina, 65 a Siracusa, 35 ad Agrigento, 24 a Enna, 9 a Caltanissetta, 3 a Trapani e 2 a Ragusa.

I soggetti attualmenti positivi nell’Isola sono 10.945, di cui 677 ricoverati in ospedale con sintomi, 98 in terapia intensiva e 10.170 in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 17.465; i guariti 6.081; mentre i decessi sono 439.