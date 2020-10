Controlli dei carabinieri ad un matrimonio di una coppia agrigentina

I carabinieri hanno effettuato un controllo in una sala trattenimenti dove era in corso un matrimonio. Hanno trovato una cinquantina di persone, e i due neo sposi, entrambi di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno relazionato ogni cosa, e adesso la posizione del titolare della sala trattenimenti, e degli invitati è al vaglio. Il controllo è scattato in un locale tra Agrigento e Palma di Montechiaro.

Le nozze dei due agrigentini erano state organizzate mesi fa, ma la data è coincisa con il penultimo Dpcm, firmato, dal Governo nazionale, per contenere il contagio dal Covid-19. Tra i provvedimenti la limitazione dei matrimoni a trenta invitati.

Ma il ricevimento della coppia agrigentina ne prevedeva inizialmente un centinaio, come è stato accertato. Poi il numero è sceso di parecchio per via del Dpcm, ma in questo caso sarebbe stata accertata la presenza di un numero di partecipanti di poco superiore al consentito.