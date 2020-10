Calcio Eccellenza: il Canicattì incappa nel primo ko stagionale

Doveva essere la partita per provare la fuga, per il Canicattì si è trasformata in un incubo. Continua incessante la marcia del Mazara che espugna anche il campo del Canicattì e lo aggancia in classifica. Partita subito in discesa per i canarini che passano dopo neanche cinque minuti con Calafiore sugli sviluppi di un piazzato. In avvio di ripresa i padroni di casa avrebbero la possibilità di agguantare il pari su rigore ma Ferotti si fa ipnotizzare da Ceesay. Mazara che adesso è primo proprio con il Canicattì a quota 15 punti.