È Elisa Virone il nuovo segretario comunale di Naro. Succede a Giuseppe Vinciguerra (attualmente segretario generale di Aragona e sovraordinato in Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose), dopo un periodo di reggenza affidato a Giovanna Italiano, segretario titolare di Mazzarino.

Erano tre gli aspiranti alla segreteria comunale di Naro, ma il sindaco Maria Grazia Brandara ha scelto Elisa Virone, in quanto -come si legge nel provvedimento di nomina- “la stessa vanta un curriculum di tutto rispetto, da cui risulta tra l’altro avere svolto la professione di avvocato, di direttore vicario della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento e di assessore/vicesindaco nel comune di Agrigento”.

Nominata la segretaria comunale titolare, adesso si potrà andare avanti con la speditezza necessaria nell’azione amministrativa dell’ente locale.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO:

“Col definitivo affidamento dell’incarico di vertice nell’assetto organizzativo comunale, il Comune di Naro andrà avanti con maggiore celerità e sicurezza.

La nuova segretaria comunale -che io conosco da tempo e di cui ho sempre apprezzato la preparazione, la serietà e la competenza- saprà certamente dare un impulso nuovo alla macchina amministrativa, definendone previamente l’organigramma.

Grazie a lei, inoltre, potranno essere intraprese, con decisiva efficacia, le procedure per coprire i posti apicali di ragioniere/responsabile del servizio finanziario e di ingegnere/responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

Auguro buon lavoro ad Elisa Virone e contestualmente ringrazio, per il lavoro sin qui svolto, i segretari comunali Giuseppe Vinciguerra e Giovanna Italiano che hanno con me collaborato nell’avvio di questa mia seconda esperienza quale sindaco della Città di Naro”.