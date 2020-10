Agrigento. Piromani incendiano palme, momenti di paura tra i residenti

C’è la mano di uno o più piromani dietro l’incendio che, in pochi minuti, ha bruciato tre palme, e un’intera aiuola, in una zona centrale del quartiere di Villaseta, alla periferia di Agrigento. Il rogo è stato appiccato quasi sicuramente per un raid vandalico.

Ignoti hanno agito, nel corso delle ore notturne, appiccando il fuoco alle cortecce delle piante. A dare l’allarme sono stati diversi residenti, presi dal panico alla vista delle fiamme altissime proprio di fronte le loro case. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

L’intervento provvidenziale dei pompieri ha evitato al rogo di propagarsi.