Crolla soffitto del cucinino, anziana licatese ferita alla testa

Una pensionata ottantenne è rimasta ferita nel crollo del soffitto del cucinino del suo alloggio popolare. La donna è stata colpita in pieno dai calcinacci. E’ successo in via Cappellini, nel quartiere Oltreponte, a Licata.

Dolorante è riuscita a dare l’allarme, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, la polizia di Stato, ed i tecnici del Comune.

L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove le sono stati applicati diversi punti di sutura alla testa. Non è grave.